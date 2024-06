Vor Wut mit Kopf Heckscheibe eingeschlagen

Von: mk

Leifers – Die Carabinieri von Leifers haben in Zusammenarbeit mit den Carabinieri von Kurtatsch und Neumarkt einen 18-jährigen Tunesier wegen Widerstands gegen die Staatgewalt und schwerer Sachbeschädigung verhaftet.

Anrainer in Steinmannwald sahen sich gegen Mitternacht in der Aldo Moro-Straße gezwungen, die Ordnungshüter zu verständigen, weil der junge Mann in offensihtlich berauschtem Zustand an mehreren Sprechanlagen bei Haustüren klingelte und auch sonst für Unruhe sorgte.

Einige versuchten, der Belästigung Einhalt zu gebieten, und wurden von dem jungen Mann bedroht.

Als die Carabinieri eintrafen, geriet die Situation völlig außer Kontrolle. Der 18-Jährige, der sich in verwirrtem Zustand befand, zeigte sich den Ordnungshütern gegenüber äußerst aggressiv.

Die Carabinieri sahen sich gezwungen, mit Tasern ausgerüstete Kollegen als Verstärkung zu rufen, um einen möglichen Gewaltausbruch zu verhindern.

Der junge Mann, der die Carabinieri möglicherweise einschüchtern wollte, schlug plötzlich mit dem Kopf auf geparkte Autos ein. Dabei zerstörte er die Heckscheibe eines Renault Mégane und verletzte sich dabei selbst.

Nachdem der Mann festgenommen worden war, wurde er zur Behandlung ins Bozner Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig wurde er unter Arrest gestellt und verbrachte die Nacht in der Carabinieri-Kaserne in Bozen in Gewahrsam.

Im Rahmen eines Eilverfahrens wurde er am kommenden Tag zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem wird die Gültigkeit seines Aufenthaltsstatus überprüft.