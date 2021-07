Vorbereitungen für das EM-Finale in Meran und Bruneck

Meran – Nicht nur in Bozen bereitet man sich auf etwaige Siegesfeiern der Tifosi im Rahmen des heutigen EM-Finales vor. Auch in Meran werden am heutigen Sonntag der Theaterplatz, die Theaterbrücke und teilweise auch die Freiheitsstraße ab 22.30 Uhr gesperrt sein. Ebenso wird bei einem Sieg der Azzurri die Stadtpolizei mit zwei Streifen vor Ort sein, so berichten Medien.

Auch in Bruneck wurden bereits Vorkehrungen getroffen. So wird der Graben, sofern es die Umstände verlangen sollten, zur Sicherheit der Fußgänger von einem umfangreichen Polizeiaufgebot geschlossen werden.

Weiterhin wird das Public-Viewing des Jugend- und Kulturentrums UFO nicht stattfinden; ein Beispiel, dem auch Leifers folgt: Auch dort wird auf ein organisiertes Public Viewing verzichtet.