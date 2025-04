Vorsicht vor Fake News bei der Umrüstung auf Sommerreifen

Von: mk

Bozen – Die kalte Jahreszeit neigt sich dem Ende zu und für viele Autofahrerinnen und Autofahrer steht der Reifenwechsel an. Reifenhändler und Mechaniker erleben aktuell eine rege Nachfrage.

Der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen ist nicht immer verpflichtend, aber er ist wichtig, wie Landesrat Daniel Alfreider betont. Denn Winterreifen sind für niedrige Temperaturen ausgelegt und weisen auf heißem Asphalt schlechtere Fahreigenschaften auf und nützen sich schneller ab als Sommerreifen.

Welche Reifen braucht es?

Wenn die Winterreifen jenen Geschwindigkeitsindex haben, der auf der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs vorgeschrieben ist, dürfen sie auch im Sommer aufgezogen bleiben. Es gibt keine „Sommerreifenpflicht“. Es ist aber in jedem Fall ratsam, in den warmen Sommermonaten Sommerreifen zu verwenden, weil diese für warme Temperaturen geeigneter sind. Reifen mit einem Geschwindigkeitsindex, der unter jenem in der Zulassungsbescheinigung liegt, dürfen ausschließlich in der Winterzeit – vom 15. Oktober bis zum 15. Mai – verwendet werden.

In den letzten Tagen machten im Netz auf deutschen und österreichischen Webseiten Fake-News von einer neuen Reifenregelung mit einer Pflicht, auf Sommerreifen umrüsten zu müssen, die Runde. Es handelt sich um Nachrichten, die Unsicherheit verbreiten und die ohne gesetzliche Grundlage oder durch fehlende Kenntnisse der Details entstanden sind, so Landesrat Alfreider: „Uns ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger sowie Urlaubsreisende korrekt zu informieren und bei Falschmeldungen umgehend gegenzusteuern.“