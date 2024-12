Vorweihnachtliche Polizeikontrollen in Innichen

Von: mk

Innichen – Außerordentliche Polizeikontrollen haben am Freitag in Innchen und in der Umgebung stattgefunden. Die Ordnungshüter legten dabei vor allem ein Augenmerk auf das Zentrum des Ortes. Gerade in Vorweihnachtszeit halten sich dort viele Touristen auf.

In drei Bars wurden mehrere Verwaltungsverstöße festgestellt, die insbesondere die Vorschriften zum Schutz der Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen. Dazu zählten etwa nicht überholte Feuerlöscher, nicht ausgestellte Allergentabellen und fehlende Verbotsschilder, die den Zutritt von Minderjährigen in Raucherzonen und Spielbereichen untersagen. In einem Fall fehlte die Konformitätserklärung der elektrischen Anlagen.

Insgesamt hat die Polizei 89 Personen kontrolliert, darunter 32 Staatsangehörige aus Drittländern und 26 vorbestrafte oder polizeibekannte Personen.

Quästor Paolo Sartori betont, wie wichtig es bei Kontrollen dieser Art ist, auch den Bürgermeister sowie die Ortspolizei mit einzubeziehen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten.