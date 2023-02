Vorwurf der Gruppenvergewaltigung: Drei Männer bleiben in Haft

Bozen/Trient – Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Gebiet zwischen Gröden und Kastelruth bleiben die drei Tatverdächtigen in U-Haft.

Wie berichtet, wird den drei Männern aus dem Kosovo im Alter von 27, 26 und 22 Jahren vorgeworfen, sich vor rund einem Monat in einem Hotel an einer Touristin aus Skandinavien vergangen zu haben.

Die Anwälte Federico Fava, Enrico Lofoco und Marco Ferretti hatten am Freitag beantragt, dass die U-Haft aufgehoben wird. Nun hat der Untersuchungsrichter am Landesgericht in Bozen den Antrag abgelehnt.

Die drei Männer bleiben demnach im Gefängnis in Trient.