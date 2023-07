Während Unwetter-Einsatz: Diebstahl in Feuerwehrhalle schockiert Bozen

Bozen – In Bozen hatten am Dienstag nach den schweren Unwettern die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr alle Hände voll zu tun.

Während die Wehrleute im Einsatz für die Allgemeinheit standen, hatten Diebe nichts Besseres zu tun, als diesen Umstand ohne Skrupel auszunutzen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bozen mitteilt, wurde während eines Einsatzes einer jungen Kollegin das E-Bike aus der Feuerwehrhalle beim Parkhaus Bozen-Mitte gestohlen. “Kaum zu glauben, aber leider Realität. Während unsere Wehr am gestrigen Dienstag in Folge des starken Unwetters, welches über die Landeshauptstadt zog, über mehrere Stunden im Dauereinsatz stand, nützte jemand die Gunst der Stunde, um aus unserem Gerätehaus ein E-Bike einer Feuerwehrkollegin, welche sich gerade auf einem Einsatz befand, zu entwenden.”

Die Übeltäter störten sich dabei auch nicht daran, dass während des Vorfalles in der Zentrale der Wache zwei Personen Dienst taten und mit der Koordinierung der Einsätze beschäftigt waren.

Ermittlungen und Hoffnung

Der Diebstahl wurde bei den Ordnungshütern gemeldet. Diese werden nun die Aufzeichnungen der Überwachungskameras rund um die Feuerwehrhalle auswerten, um mögliche Hinweise erhalten. Zweckdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrades nimmt auch die Freiwillige Feuerwehr Bozen über die E-Mail-Adresse info@ffbozen.it entgegen. Die betroffene Feuerwehrfrau und die gesamte Mannschaft hoffen darauf, dass das entwendete Fahrrad doch noch auftaucht und jemanden auffällt.

“Lassen uns nicht abbringen”

Indes lassen sie sich von diesem bitteren Vorfall nicht entmutigen. In einem Facebook-Post heißt es weiter: “Unsere betroffene Kollegin hat wie viele andere Mitglieder gestern den ganzen Abend unentgeltlich für die Bevölkerung gearbeitet und musste am Ende des Tages leider mit einem Verlust nach Hause zurückkehren. Doch wir lassen uns von diesem Vorfall nicht von unserer Ideologie abbringen und werden auch weiterhin unseren Dienst in gewohnter Form stellen, wohlwissend dass der Großteil der Bozner Bevölkerung unsere Tätigkeit schätzt und honoriert”, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Bozen.