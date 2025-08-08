Aktuelle Seite: Home > Chronik > Waffendelikte: Festnahme in Mals
Der Erntehelfer wurde per Haftbefehl gesucht

Waffendelikte: Festnahme in Mals

Freitag, 08. August 2025 | 09:15 Uhr
Der Schütze soll mit Pistole des Vaters geschossen haben (Archivbild)
APA/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Mals – Beamte der Carabinieri-Station Mals im Vinschgau haben am vergangenen Wochenende einen 35-jährigen rumänischen Staatsbürger festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war als saisonaler Erntehelfer in der Region tätig.

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt fiel der Mann den Carabinieri in der Nähe eines Geschäfts auf. Die Ordnungshüter entschieden sich, ihn zu kontrollieren. Bereits beim Ansprechen wirkte der 35-Jährige auffällig nervös, was bei den Carabinieri den Verdacht erweckte, dass etwas nicht stimmte.

Die anschließende Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein rechtskräftiger Haftbefehl der Staatsanwaltschaft beim Gericht von Palmi (Provinz Reggio Calabria) vorlag. Ihm werden Waffendelikte zur Last gelegt, die er in der Vergangenheit in Kalabrien begangen hatte.

Die Carabinieri nahmen den Mann umgehend fest und brachten ihn ins Gefängnis nach Bozen. Laut Angaben der Ordnungskräfte trug die Festnahme zur Sicherheit in der Region bei und unterstreicht die Wirksamkeit der regelmäßigen Kontrollen im Vinschgau.

Bezirk: Vinschgau

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

