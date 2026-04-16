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Was hatte der Pkw-Lenker damit vor?

Waffenfund in Toblach

Donnerstag, 16. April 2026 | 09:40 Uhr
16.04.2026 CC San Candido
Carabinieri
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Von: mk

Toblach – Bei einem Routinecheck haben die Carabinieri im Zentrum von Toblach einen Mann mit Migrationshintergrund angezeigt. Als sie seinen Wagen durchsuchten, entdeckten die Ordnungshüter ein Messer mit beachtlicher Klingenlänge und einen ausfahrbaren Schlagstock.

Die Ordnungshüter der Kompanie Innichen führten die Kontrolle auf dem Parkplatz eines Beherbergungsbetriebs in der Dolomitenstraße durch. Ihr Augenmerk fiel dabei auf einen Pkw mit ausländischem Kennzeichen.

Als sie einen Blick in den Kofferraum waren, entdeckten die Carabinieri das Klappmesser von beträchtlicher Größe. Laut Angaben der Ordnungshüter war das Messer so platziert, dass es „sofort einsatzbereit“ gewesen wäre.

Der Teleskopschlagstock war dagegen im vorderen Teil des Wagens versteckt.

Während die Carabinieri die gefährliche Fracht umgehend beschlagnahmten, wurden gegen den Fahrzeughalter Strafanzeige wegen Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen erstattet. Die Ermittlungen dauern an, um die Frage zu klären, ob der Mann für weitere Vergehen verantwortlich sein könnte.

Bezirk: Pustertal

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