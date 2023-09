Waldbrand am Amatner Berg gelöscht

Dietenheim – Mehrere Feuerwehren sind am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr wegen eines Waldbrandes am Amatner Berg in Richtung Tesselberg ausgerückt.

Dank des raschen Einsatzes ist es den 55 Feuerwehrleuten gelungen, den Brand zügig zu löschen und so eine weitere Ausbreitung im Wald zu verhindern

Die Freiwillige Feuerwehr von Dietenheim hat die Löscharbeiten gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren von Percha, Oberwielenbach und Bruneck durchgeführt.

Angesichts der derzeitigen Trockenheit rufen die Wehrleute die Bevölkerung auf, jedes Risikoverhalten, das einen Waldbrand verursachen könnte, zu vermeiden.