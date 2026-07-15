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Das Feuer in Spanien kostete 13 Menschen ihr Leben

Waldbrand in Andalusien: Zwölf Ausländer verstorben

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 09:33 Uhr
Das Feuer in Spanien kostete 13 Menschen ihr Leben
APA/APA/AFP/JORGE GUERRERO
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Von: APA/AFP

Nach dem folgenschweren Waldbrand in Andalusien haben die spanischen Behörden alle Todesopfer identifiziert. Bei dem Feuer seien sieben Briten, drei Belgier, eine Französin, eine US-Bürgerin und ein Spanier ums Leben gekommen, teilte das für die Koordinierung der gerichtsmedizinischen Arbeiten zuständige Gremium am Dienstag mit.

Die Rettungskräfte hatten zwölf Leichen geborgen, die durch die Flammen so stark entstellt waren, dass zu ihrer Identifizierung genetische Proben herangezogen werden mussten. Bei dem 13. Opfer handelt es sich um eine 93-jährige Britin, die am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Bei dem Waldbrand in der andalusischen Provinz Almería waren tausende Hektar Land niedergebrannt. Das tödliche Feuer war am Donnerstagnachmittag in Los Gallardos ausgebrochen, ausgelöst wurde es offenbar von einem herabgestürzten Stromkabel. Etwa 1.500 Menschen mussten das Gebiet im Süden des Landes zwischenzeitlich verlassen. In der Gegend leben zahlreiche Ausländer, insbesondere Briten.

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