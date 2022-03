Waldbrand in Burgeis – VIDEO

#EINSATZINFO: FF Burgeis – 23.03.22 – „Brand aus“ in Burgeis nach den schwierigen Löscharbeiten bei denen rund 120 Feuerwehrleute über acht Stunden im Einsatz standen! Herzlichen Dank an alle Beteiligten für euren großartigen Einsatz 🚒👍 #INFOINTERVENTO: VVF Burgusio – 23.03.22 – spente le fiamme nei boschi a Burgusio; grande lavoro di oltre 120 vigili del fuoco volontari di tutto il circondario. Grazie di cuore a tutti per il vostro impegno straordinario!

