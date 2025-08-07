Waldbrand in Südfrankreich unter Kontrolle

Von: APA/AFP

Die Feuerwehr hat in Südfrankreich den größten Waldbrand im französischen Mittelmeerraum seit mindestens 50 Jahren unter Kontrolle gebracht. Das gaben die Behörden am Donnerstagabend bekannt. Das am Dienstag im Département Aude ausgebrochene Feuer hat mehr als 17.000 Hektar Vegetation zerstört. In den Flammen kam eine Frau ums Leben, mehr als ein Dutzend Menschen wurden verletzt.

Der Waldbrand hatte sich rasend schnell ausgebreitet, starker Wind und Hitze fachten die Flammen in dem ausgedörrten Gebiet an. Premierminister François Bayrou sprach am Mittwoch von einer “Katastrophe von nie dagewesenem Ausmaß”. Es werde noch einige Tage dauern, bis das Feuer vollständig gelöscht sei, erklärte der Präfekt des Départements Aude, Christian Pouget. “Es gibt noch viel zu tun.” Mehr als 2.000 Feuerwehrleute und alle Löschflugzeuge des Landes waren am Donnerstag im Einsatz gewesen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Zahlreiche Haushalte ohne Strom

Donnerstagfrüh waren nach Angaben des Netzbetreibers Enedis noch 2.000 Haushalte in der Region ohne Strom. “Oberste Priorität” sei es nun, den Zugang zu Wasser und zum Telefonnetz wieder herzustellen. Zahlreiche Strommasten seien abgebrannt.

Das Feuer hatte sich ab Dienstagnachmittag schnell in dem ausgedörrten Gebiet ausgebreitet. Hitze, Trockenheit und Wind heizten die Flammen an. Einer vorläufigen Bilanz der Präfektur zufolge zerstörte oder beschädigte das Feuer mindestens 36 Wohngebäude und rund 40 Fahrzeuge.