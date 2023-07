Wanderer bricht am Sunnseitnsteig bewusstlos zusammen

Vöran/Burgstall – Heute gegen 8.00 Uhr am Morgen sind zwei Wanderer am Sunnseitnsteig in Richtung Vöran unterwegs gewesen. Ungefähr nach einem Drittel des Weges brauch der Bozner A d D zusammen und war für eine Zeit bewusstlos. Seine Begleiterin setzte einen Notruf ab.

Es wurde die Bergrettung Meran und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 aufgeboten. Mittlerweile ging es dem Verletzten wieder besser, beim Eintreffen der Bergrettung war auch der Rettungshubschrauber da, welcher den Notarzt absetzte.

Der Wanderer wurde vom Hubschrauber zur Untersuchung nach Bozen gebracht. Die Bergrettung Meran begleitete die zweite Person zur Talstation, von wo sie mit ihrem Pkw nach Bozen fuhr. Der Einsatz dauerte ungefähr eineinhalb Stunden.

Fußverletzung am Missensteinjoch

Heute Mittag waren zwei Südtiroler Wanderer unterwegs zum Missensteinjoch (Meran 2000), als G.I. stürzte und dabei eine schmerzhafte Knöchelverletzung zuzog. Seine Begleiterin setzte den Notruf ab und die Bergrettung Meran fuhr mit dem Einsatzwagen in die Einsatzzone, soweit es ging.

Das letzte Wegstück wurde zu Fuß zurückgelegt. Nach einer Erstversorgung wurde der Patient in die Gebirgstrage gelegt und bis zum Einsatzwagen getragen. Von dort wurde er bis zur Seilbahn Meran 2000 gefahren und bei der Talstation dem Rettungsdienst Weißes Kreutz übergeben.

Die Begleiterin wurde von der Bergrettung Meran ins Krankenhaus Meran gebracht.

Der Einsatz dauerte ungefähr zwei Stunden.