Was suchten die Einbrecher in diesem Haus? – VIDEO

Ehrenburg – In der Nacht auf Sonntag haben drei Männer versucht, in ein unbewohntes Gebäude in der Schlossstraße in Ehrenburg einzubrechen. Doch ihr Vorhaben scheiterte. Ein aufmerksamer Passant konnte den versuchten Einbruch beobachte und dokumentieren. Es stellt sich aber die Frage, was die Kriminellen genau in diesem Haus suchten.

Gegen Mitternacht fielen dem Zeugen – der ab und zu auf dem Hof nach dem Rechten sieht – drei verdächtige Personen auf: Während einer am Straßenrand Schmiere stand, machten sich zwei weitere am Erdgeschossfenster des Gebäudes zu schaffen. Mit roher Gewalt schlugen sie die Fensterscheibe ein und hängten den Rahmen aus. Doch an den massiven Eisenstangen, die das Fenster dahinter zusätzlich sicherten, scheiterten sie.

Anstatt aufzugeben, versuchten die Männer, über einen Balkon im ersten Stock ins Gebäude einzudringen. Doch auch dieser Versuch misslang. Währenddessen hielt der Zeuge das Geschehen mit seinem Handy fest. Er vermutet, dass die Übeltäter im Haus nach Wertgegenständen suchen wollten.

Polizei ermittelt – Wachsamkeit der Bürger gefragt

Umgehend wurden die Carabinieri von Kiens informiert. Die Täter konnten sich aber aus dem Staub machen. Die Ermittlungen laufen, und das Videomaterial könnte den Beamten wertvolle Hinweise auf die Identität der Einbrecher liefern.

In Anbetracht des Vorfalls ist die Bevölkerung in dem Gebiet zur Wachsamkeit aufgerufen: Verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten sollten umgehend den Behörden gemeldet werden. “Hoffen wir, dass die Täter schnell gefasst werden, bevor sie erneut zuschlagen”, so der Anwohner gegenüber Südtirol News.