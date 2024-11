Wasser schießt in Meran aus Straßenlöchern und Gullis

Von: luk

Meran – In der Nacht brach auf der Schennastraße in Meran das Chaos aus und das wegen eines Rohrbruchs: Wasser schoss unkontrolliert aus mehreren Gullis und Löchern. Die Straße verwandelte sich zum Teil in einen Bach. Anwohner waren in Aufregung.

Der unerwartete Rohrbruch sorgte dafür, dass die Straße für den Verkehr komplett gesperrt werden musste – und das möglicherweise für längere Zeit.

Die Freiwillige Feuerwehr Obermais wurde um 1.40 Uhr alarmiert und rückte mit fünf Einsatzkräften und einem Gerätewagen aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Wassermassen, die an mehreren Stellen ihren Weg an die Oberfläche bahnten, erschwerten die Arbeiten jedoch erheblich. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch die Carabinieri, die die Straße absperrten und für Sicherheit sorgten.

Um 4.17 Uhr konnte der Einsatz beendet werden, doch die Schennastraße bleibt bis auf weiteres gesperrt, während die Reparaturen andauern. Es ist derzeit unklar, wie lange die Arbeiten dauern werden und wann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.