Wegen Einbrecher: Bozner organisieren sich in WhatsApp-Chat

Bozen – Bozen erlebt derzeit eine Welle an Einbrüchen. Bereits vor einigen Tagen gab es mehrere gemeldete Einbrüche im Viertel Gries – etwa in der Mendelstraße. Nun wird bekannt, dass auch in der noblen Defreggerstraße am Guntschahang die Übeltäter unterwegs sind. Nach mehreren Vorfällen haben sich die Bewohner in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, um sich gegenseitig warnen zu können.

Im Haus des Bozner Bildhaueras Andrea Bianco und dessen Frau Lara Gaspari Bianco kamen die Übeltäter sogar zwei Mal. Es blieb glücklicherweise bei Einbruchsversuchen, doch die Verunsicherung ist nun groß. Das erste Mal versuchten es die Einbrecher am 10. November. Die Tochter des Paares war mit einigen Freundinnen zu Hause, als sie von von Lärm aufgeschreckt wurden. Im Treppenhaus sah sie dann zwei Männer, die mit einer Taschenlampe unterwegs waren. Sie konnte sie in die Flucht schlagen. Am vergangenen Dienstagabend kam es zu einem zweiten Einbruchsversuch.

Auch in der Runkelsteinerstraße sind Einbrecher unterwegs, schreibt die Zeitung Alto Adige. Über die Garagen kamen die Täter ins Haus. Sie wurden aber ebenfalls von den Bewohnern bemerkt und flüchteten.