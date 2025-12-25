Weihnachts-Umtrunk mit Blaulicht in Bozen

Von: luk

Bozen – Der Heilige Abend ist in der Südtiroler Landeshauptstadt mit zahlreichen Einsätzen der Stadtpolizei und der Rettungsdienste verlaufen. Am Nachmittag sowie in der Nacht zum 25. Dezember gingen mehrere Meldungen von Anrainern ein, berichtet Alto Adige.

Beanstandet wurden Lärm, Menschenansammlungen und übermäßiger Alkoholkonsum vor Lokalen – vor allem im Zentrum sowie rund um den Siegesplatz. Traditionell wird an Heiligabend gerne vor der Familienfeier angestoßen.

Besonders belebt war es auch rund um dem Museion in der Dantestraße. Dort kamen hunderte junge Menschen zu einem längeren Aperitif mit Musik und DJ-Set zusammen. Mehrere Rettungswagen mussten ausrücken, um Personen nach übermäßigem Alkoholkonsum zu versorgen. Nach ersten Informationen befanden sich darunter auch Minderjährige.

In der Nacht kam es zudem zu einem weiteren Notfall: In der Reschenstraße geriet ein geparktes Auto in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache wird noch ermittelt.