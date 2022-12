Weihnachtsmarkt: Bozen steuert auf halbe Million Besucher zu

Bozen – Der erwartete Ansturm ist eingetroffen. Viele italienische Gäste kamen am langen Wochenende nach Südtirol, um hier Weihnachtsmärkte zu besuchen oder Pistenfreuden zu erleben.

Allein am Samstag und Sonntag wurden in Bozen 186 Reisebusse registriert. In Bozen geht man davon aus, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr rund eine halbe Million Menschen in die Südtiroler Landeshauptstadt locken wird, berichtet die Zeitung Alto Adige. Allein am vergangenen Wochenende dürften Tausende Besucher den Weihnachtsmarkt in Bozen bestaunt haben.

Auch nach Brixen zog es am Wochenende viele Gäste. Es sei ein Ansturm, den man so nicht mehr gewohnt sei und der aufzeige, dass Brixen bei den Touristen ein beliebtes Ziel sei, so Verkehrsstadtrat Thomas Schraffl.

Die Rückreisewelle am Sonntag hat dann die Brennerautobahn beinahe lahmgelegt. Der Stau reichte von Klausen bis Affi. Auch im Pustertal, in Gröden und im Gadertal ging es nur zähflüssig voran. Bereits am Vormittag zeichnet sich das Verkehrschaos ab. Entspannung gab es erst im Laufe des Abends. Die Autofahrer mussten entsprechend Geduld mitbringen.

Stau auch beim Karersee

Der Weihnachtsmarkt am Karersee hat laut Alto Adige online ebenfalls viele Besucher angelockt. Es gab Staus auf der Straße von Welschnofen auf den Karerpass.

Die Bürgerliste von Welschnofen sowie der italienische Alpenverein CAI kritisieren den Standort des Christkindlmarktes am Karersee. Damit steige die Verkehrsbelastung an.

Markus Dejori, der Bürgermeister von Welschnofen, weist die Kritik hingegen zurück. Er verspricht Abhilfe durch ein neues Parkleitsystem ab Welschnofen.