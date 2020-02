Weitental: Bauer fällt in Futterloch – schwer verletzt

Weitental – In Weitental in der Gemeinde Vintl ist es am Mittwochabend laut stol.it zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Bauer (50) ist am heimischen Hof ins Futterloch gestürzt.

Der Landwirt zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Pelikan II ins Bozner Spital geflogen.