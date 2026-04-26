Welpe frisst Drogen im Park: “Yuki” kämpft 13 Tage ums Leben

Von: luk

Pistoia – Dramatische Stunden für einen jungen Hund in Pistoia: Der fünf Monate alte Golden Retriever „Yuki“ hat nach dem Verschlucken von Drogen im Park nur knapp überlebt.

Der Vorfall ereignete sich Anfang April im Parco della Resistenza, wo der Welpe beim Spaziergang ein Stück Alufolie mit Rauschgift aufnahm. Kurz darauf zeigte das Tier schwere Vergiftungserscheinungen und musste notfallmedizinisch behandelt werden. Wenige Stunden später verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Laut Corriere della Sera zeigte der Hund Atemnot, hohes Fieber und Bewusstlosigkeit.

In der Tierklinik von Monsummano kämpften die Ärzte um das Leben des Hundes: Nach insgesamt drei Operationen und 13 Tagen auf der Intensivstation musste ein Teil der linken Lunge entfernt werden, um eine lebensbedrohliche bakterielle Infektion zu stoppen. Inzwischen ist Yuki außer Lebensgefahr und wieder zu Hause, muss jedoch weiterhin medizinisch betreut werden.

Die Halter zeigen sich erleichtert, üben aber auch scharfe Kritik: Ein öffentlicher Park müsse sicher sein. Der Vorfall werfe ein beunruhigendes Licht auf die Situation vor Ort – nicht auszumalen, wenn ein Kind das Päckchen verschluckt hätte.