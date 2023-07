Welsberg: Verkehrsunfall auf der Umfahrungsstraße

Welsberg – Am späten Donnerstagnachmittag geschah in Welsberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge geriet gegen 18.40 Uhr ein Fahrzeug auf der Welsberger Umfahrungsstraße aus unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn ab und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Insgesamt waren drei Pkw in den Unfall verwickelt. Eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit Rettungsgeräten befreit werden.

Während eine 76-jährige deutsche Staatsbürgerin vom Unfall schwere Verletzungen davontrug, erlitt ein weiterer, 77 Jahre alter Deutscher mittelschwere Verletzungen. Ein 56-Jähriger und ein 18-Jähriger, die ebenfalls aus Deutschland kommen, wurden hingegen leicht verletzt. Die beiden Leichtverletzten wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus von Innichen gebracht.

Die beiden anderen Verletzten hingegen wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt und seinem Team in das Krankenhaus von Bruneck eingeliefert. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und ein Krankenwagen der Sektion des Weißen Kreuzes Innichen, die Freiwillige Feuerwehr von Welsberg, die Carabinieri von Innichen, die Straßenpolizei sowie die First Responder des Weißen Kreuzes Innichen.