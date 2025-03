Wenig Rekurse gegen die öffentliche Verwaltung in Südtirol

Gerichtsjahr am Verwaltungsgericht eröffnet

Von: mk

Bozen – In Südtirol werden nach wie vor wenige Rekurse gegen die öffentliche Verwaltung eingereicht. Im Jahr 2024 waren es insgesamt 319 – 20 mehr als 2023. Diese Zahlen wurden am Freitagvormittag bei der Eröffnung des Gerichtsjahres des Regionalverwaltungsgerichts in der Sektion Bozen vorgestellt.

„Im Verhältnis zur gesamten Verwaltungstätigkeit der verschiedenen öffentlichen Einrichtungen in der Region handelt es sich um recht geringe Zahlen“, erklärte die Präsidentin des Verwaltungsgerichts, Lorenza Pantozzi Lerjefors.

Angestiegen sind Rekurse gegen Stadionverbote und Platzverweise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit sowie gegen vorübergehende Lokalsperren.

Erwähnt wurden außerdem die Ablehnung der genehmigten Abschüsse von Wölfen und der abgewiesene Rekurs von Umweltschützern gegen Abänderungen an den Stationen der Tierser Seilbahn.

Was die Bearbeitungszeiten der Verwaltungsjustiz betrifft, betonte die Präsidentin des Verwaltungsgerichts, dass „Rückstände fast nicht vorhanden sind“ und dass „Rekurse in weniger als sechs Monaten“ entschieden würden.

An der Zeremonie nahm auch der Präsident des Staatsrats, Luigi Maruotti, teil, der das Südtiroler System „für seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Komponenten der Gesellschaft aufrechtzuerhalten“, lobte.