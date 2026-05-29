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Unvorhergesehene „militärische” Unterstützung beim Rettungseinsatz in Bruneck

„Wenn aus Zufall Hilfe wird“

Freitag, 29. Mai 2026 | 23:20 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck EO
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Von: ka

Bruneck – Am vergangenen Mittwoch kam es auf der Südumfahrung von Bruneck zu einem tödlichen Verkehrsunfall, der einen Großeinsatz der Rettungskräfte erforderte. Aufgrund des Unfalls bildete sich im betroffenen Bereich rasch ein erheblicher Rückstau. Zufällig befand sich auch ein Rettungswagen des italienischen Heeres unter den blockierten Fahrzeugen im Stau.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck EO

Angesichts der hohen Anzahl verletzter Personen vor Ort entschied die militärische Besatzung umgehend, aktiv zu werden. Ohne zu zögern boten die Soldaten den zivilen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes ihre Hilfe an. Da in dieser kritischen Phase des Einsatzes jede helfende Hand dringend benötigt wurde, erwies sich dieses spontane Hilfsangebot als entscheidender Erfolgsfaktor für die Erstversorgung.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck EO

Die Besatzung des militärischen Rettungswagens, bestehend aus einem Pfleger und zwei Sanitätern, integrierte sich nahtlos in den laufenden Rettungseinsatz. Dank des zusätzlichen Fachpersonals und des Transportfahrzeugs konnten zwei Patienten zügig erstversorgt und ohne Zeitverlust ins Krankenhaus Brixen gebracht werden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck EO

Dieser Vorfall unterstreicht auf eindrucksvolle Weise, wie wichtig behördenübergreifende Hilfsbereitschaft in Notsituationen ist. Die Freiwillige Feuerwehr Bruneck sprach der Besatzung des italienischen Heeres ihren ausdrücklichen Dank aus. Das professionelle und selbstlose Handeln der Soldaten hat gezeigt, dass Zusammenhalt, Menschlichkeit und der gemeinsame Wille zu helfen im Ernstfall alle bürokratischen Grenzen überwinden.

 

 

 

 

 

 

 

Bezirk: Pustertal

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