Wieder ein Dealer [20] in Bozen hochgenommen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Samstagabend in der Wolkensteinstraße einen Tunesier (20) festgenommen. Der Mann, bereits mehrfach vorbestraft und ohne gültigen Aufenthaltstitel, war den Beamten schon wegen früherer Drogendelikte bekannt.

Als sich die Polizisten näherten, warf er ein Päckchen zu Boden, das acht Dosen Kokain enthielt. Bei der Durchsuchung fanden die Exekutivbeamten eine weitere Dosis sowie 50 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der Mann wurde wegen Drogenhandels festgenommen und in der Quästur festgehalten.

Parallel dazu führte die Polizei mit Unterstützung von Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und Heer verstärkte Kontrollen durch. Dabei wurden in mehreren Stadtvierteln, darunter Obstplatz, Dr.-Streiter-Gasse und Mazziniplatz, insgesamt 170 Personen kontrolliert.