Wieder Fliegerbombe in Bozen gefunden

Bozen – In Bozen ist wieder eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt worden. Die Bomber wurde bei Grabungsarbeiten am Verdiplatz zwischen der Tankstelle und dem Zugang zum Parkhaus Mitte gefunden, berichtet Alto Adige online.

Erst im vergangenen Oktober war an der Loreto-Brücke eine 280-Kilo-Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Tausende Personen mussten evakuiert werden.

Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi hat mit den zuständigen Behörden einen Lokalaugenschein durchgeführt.

Die Entschärfung der Bombe findet vermutlich erst nach dem ersten Durchgang der Gemeinderatswahlen statt.

Die US-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird von Experten des Heeres ausgegraben und genauer untersucht. Sobald feststeht, wie groß die Bombe ist und in welchem Zustand sie ist, folgen die weiteren Schritte. Am Regierungskommissariat findet in den nächsten Tagen eine Sitzung statt, wie der Bozner Vizebürgermeister Luis Walcher erklärt.