Wieder Kind in Oberösterreich bei Zugsunglück getötet

Der Bub wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht

Von: apa

Nur drei Tage nach einem Zugsunglück in Oberösterreich, bei dem ein Sechsjähriger in Eferding getötet wurde, ist Donnerstagnachmittag erneut ein Kind bei einem Bahnübergang in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Zug erfasst worden. Der Sechsjährige ist wenig später im Spital seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Bub hatte mit dem Fahrrad eine unbeschrankte Eisenbahnkreuzung mit Lichtsignal genau zu dem Zeitpunkt überquert, als von rechts eine Lok kam und das Kind erfasste. Der Vater war unmittelbar hinter seinem Sohn mit einem Fahrrad samt Anhänger und der jüngeren Schwester unterwegs und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sechsjährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo er verstarb. Sowohl die Angehörigen als auch der Lokführer erlitten einen schweren Schock und wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.