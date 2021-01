Wieder klirrend kalte Winternacht in Südtirol

Bozen – Die Nacht auf Montag ist in Südtirol wiederum sehr frostig gewesen. Rekordwerte wurden keine gemessen, doch vielerorts ist es derzeit so kalt, wie seit Jahren nicht mehr. Spitzenreiter war die Wetterstation Eyrs/Laas mit sibirischen minus 24 Grad.

Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin war es in Gargazon mit minus 16 Grad ebenfalls außergewöhnlich kalt. In Bozen sanken die Temperaturen in der Nacht auf minus neun Grad. Auch am Vormittag kurz vor 10.00 Uhr wurden noch um die minus sieben Grad gemessen.

Auch die kommende Nacht wird noch bitterkalt werden, dann sollen die Temperaturen mit einer Wolkendecke und dem Einsetzen des Föns wieder nach oben gehen.

Am Dienstag: Im Norden unbeständig

Am Dienstag nehmen die Wolken zu und die Sonne gerät in den Hintergrund. Am Nachmittag beginnt es am Alpenhauptkamm zu schneien, weiter im Süden bleibt es trocken.

Schnee im Norden Südtirols

Am Mittwoch wird es föhnig, dazu wechseln Sonne und Wolken. Ganz im Norden des Landes sind anfangs noch schwache Schneeschauer möglich. In der Nacht auf Donnerstag erreicht voraussichtlich eine weitere Störung die Alpen. Damit schneit es in den nördlichen Landesteilen während es im Süden meist trocken bleibt.

Im Laufe des Donnerstags klingen die Niederschläge ab. Der Freitag verläuft recht sonnig. Die Temperaturen steigen an.