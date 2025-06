Wieder zwei Bankomatsprengungen in Wien-Donaustadt

Von: apa

In Wien-Donaustadt sind zwei Bankomaten gesprengt worden, wie Polizei-Sprecherin Anna Gutt der APA einen Bericht des ORF bestätigt hat. Zu den Sprengungen in einer Bankfiliale in der Zschokkegasse kam es in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.15 Uhr. Mehrere Personen sind geflüchtet, auf der Videoüberwachung waren zwei Täter zu sehen. Wie viel Geld sie erbeutet haben, war noch unbekannt. Die Fahndung laufe auch Hochtouren, sagte Gutt der APA.

In diesem Jahr gab es in Österreich bereits über 20 Bankomatsprengungen. Seit 1. März befasst sich die “SOKO Bankomat” beim Bundeskriminalamt (BK) in Kooperation mit den Landeskriminalämtern damit.