46-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Wilde Verfolgungsjagd in Bozen

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 10:10 Uhr
Bozen – Eine filmreife Verfolgungsjagd hat sich am Samstagvormittag in Bozen abgespielt. Ein 46-jähriger Bozner flüchtete mit einem Fahrzeug, nachdem ihm die Stadtpolizei am Kreisverkehr bei der der Brüder-Bronzetti-Straße zur Kontrolle aufhalten wollte. Der Mann, dem der Führerschein bereits dreimal entzogen worden war, ignorierte aber die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Pfarrhofstraße.

Über die Zentrale der Stadtpolizei wurden weitere Streifen alarmiert. Der Wagen wurde zudem über die Videokameras im Stadtgebiet verfolgt. Nach mehreren Minuten endete die Fahrt in einer Sackgasse unweit des NOI Tech Park. Der Fahrer versuchte noch zu Fuß zu entkommen, wurde jedoch kurz darauf gestellt und festgenommen.

Im Fahrzeug entdeckten die Exekutivbeamten erhebliche Mengen neuer Handelswaren. Die Polizei vermutet, dass diese aus Diebstählen stammen, die in der Nacht zuvor auf dem Parkplatz bei der A22-Ausfahrt Bozen Süd verübt wurden. Eine Auswertung der Überwachungskameras soll nun laut der Zeitung Alto Adige Klarheit bringen.

Der 46-Jährige wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Hehlerei, Fahrens ohne Führerschein und zahlreicher Verkehrsdelikte angezeigt. Verletzte gab es keine, doch der Vorfall sorgte bei Passanten in der Zone für Aufsehen. Das Fahrzeug des Mannes wurde beschlagnahmt.

