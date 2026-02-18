Winter bäumt sich wieder auf: Schnee bis in die Tallagen

Von: luk

Bozen – Im Süden von Südtirol war es in den vergangenen Tagen fast schon frühlingshaft mit milden Temperaturen im zweistelligen Bereich. An manchen Stellen sprießen auch schon die Frühblüher aus dem Boden. Es ist nicht zu übersehen: Der Winter tritt in seine finale Phase ein.

Doch obwohl es am heutigen Mittwoch so sonnig war ändert sich die Wetterlage über Nach und am Donnerstag abrupt. Der Winter bäumt sich wieder auf. Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt auf “X”:

Heute noch bis zu +12° in Bozen und morgen schneit’s. Anfangs Regen, durch die größere Niederschlagsintensität im Laufe des Vormittags kühlt sich die Luft selbst ab (physikalischer Effekt der Niederschlagsabkühlung) und die Schneefallgrenze wird zeitweise bis ins Tal gedrückt.

Verantwortlich dafür ist ein Mittelmeertief. Es wird südtirolweit für Niederschläge sorgen. Dabei schneit es zeitweise – abwechselnd mit Regen – bis in sämtliche Täler herab. Am meisten Schnee wird in den Dolomiten und Oberpustertal mit rund 20 Zentimeter erwartet.

Am Abend lassen die Niederschläge mit einsetzendem Nordwind vom Vinschgau beginnend nach, am Alpenhauptkamm schneit es dagegen auch in der Nacht weiter.

Temperaturen steigen wieder an

Bis in den Freitagvormittag hinein schneit es am Alpenhauptkamm noch leicht und hier bleibt es auch danach noch bewölkt, nach Süden hin lockert es mit Nordföhn dagegen auf und es wird zunehmend sonnig. Die Temperaturen steigen wieder in den zweistelligen Bereich an. Am Samstag tauchen wieder dichtere Wolken auf und die Sonne kommt nur mehr zeitweise zum Vorschein. Am Sonntag bleibt es voraussichtlich überall trocken bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Auch am Montag scheint zumindest zeitweise die Sonne.