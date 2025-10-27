Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wintereinbruch in den Alpen
Schnee in Höhenlagen

Wintereinbruch in den Alpen

Montag, 27. Oktober 2025 | 17:26 Uhr
Wird er das Wochenende überstehen? winter schnee
APA/APA (dpa)/Arne Dedert
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – “Hurra, es schneit Heute der erste nennenswerte Wintereinbruch auf den Bergen des Hauptkamms mit 20 bis 30 cm Schnee. Aber auch in den höheren Ortschaften wird’s winterlich, der Reschen ist schon angezuckert”, erklärte Südtirols Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem X-Account am Montagmorgen.

Während die Niederschläge im Norden Südtirols stärker wurden, hat sich auch im Süden des Landes im Tagesverlauf eine Wolkendecke gelegt. Schnee fällt oberhalb von etwa 1300 bis 1600 Metern. In den Abendstunden greifen die Niederschläge auch weiter nach Süden über.

Ursächlich dafür ist eine kräftige Nordwestströmung. Sie schaufelt feuchte Luftmassen in den Alpenraum.

Am Dienstag ist es mit dem trüben Wetter aber vorerst wieder vorbei. Ein Zwischenhoch sorgt für einen ruhigen Herbsttag. Früher oder später setzt sich im ganzen Land die Sonne durch, ein paar nennenswerte Wolken zeigen sich noch am Alpenhauptkamm.

Überwiegend bewölkt

Der Mittwoch beginnt verbreitet mit Sonnenschein. Im Tagesverlauf zieht von Süden her hochnebelartige Bewölkung auf, am längsten scheint die Sonne im Vinschgau und Pustertal.

Am Donnerstag bleibt es überwiegend bewölkt. In der Früh wird es weniger kalt als zuletzt.

Auch am Freitag dominieren die Wolken und stellenweise regnet es etwas.

Am Samstag, zu Allerheiligen, setzt sich das vielfach trübe Wetter wahrscheinlich fort.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
83
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Kommentare
36
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Demos gegen Merz-Äußerung zu Migration in deutschen Städten
Kommentare
29
Demos gegen Merz-Äußerung zu Migration in deutschen Städten
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
28
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
24
“Bitte keine Leggings”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 