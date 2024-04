Winterliches Intermezzo liegt in seinen letzten Atemzügen

Frostschäden im Weinbau - am Montag frühlingshaft

Bozen – Die vergangenen Tage in Südtirol waren deutlich zu kalt und ungemütlich für die Jahreszeit. Von einer frühsommerlichen Periode mit knapp 30 Grad vor rund zehn Tagen schlug das Wetter plötzlich völlig um und es wurde frostig und windig. In der letzten Nacht musste in den Apfelanlagen Südtirols die Frostschutzberegnung aktiviert werden.

Eine #Frostnacht liegt hinter uns. Die Kältepole liegen in Pfelders und Wolkenstein mit -7°, aber auch im Etschtal und Unterland musste über Nacht die Frostschutzberegnung aktiviert werden. Polare Luftmasse, Windstille und sternenklarer Himmel bedeuteten Frostgefahr. pic.twitter.com/GzRoGN25K5 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 25, 2024

Im Überetsch gab es in den Weinbergen stellenweise Frostschäden zu beklagen.

Wenn der Nachtfrost zuschlägt sieht man das bei den Weinreben optisch viel schneller als bei den Apfelbäumen, oft schon nach wenigen Stunden. Die heutigen Frostschäden stellenweise im Überetsch. pic.twitter.com/O6OK4g327n — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 25, 2024

Doch nun scheint dieses winterliche Intermezzo in seinen letzten Atemzügen zu liegen, wie Landesmeterologe Dieter Peterlin schildert. “Die kommenden Nächte werden nicht mehr so frostig, es wird nun zunehmend milder. Einerseits weil wieder mehr Wolken auftauchen und andererseits weil uns langsam, aber sicher eine mildere Luftmasse erreicht.” Damit passen sich die Temperaturen nun wieder der Jahreszeit an.

Wolken und Sonne am Freitag

Am Freitag gibt es in Südtirol eine Mischung aus dichteren Wolken und einigen sonnigen Phasen. Im Tagesverlauf sind stellenweise ein paar Regentropfen möglich.

Viele Wolken, etwas Sonne

Am Samstag geht es mit vielen Wolken und nur etwas Sonne weiter.

Der Sonntag beginnt meist stark bewölkt. Im Tagesverlauf lockert es etwas auf und zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Süden erreichen die Temperaturen wieder die 20-Grad-Marke.

Am Montag scheint verbreitet die Sonne und es wird deutlich wärmer mit bis zu 25 Grad. Viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen gibt es auch am Dienstag.