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Viel Verkehr auf der Achse Nord-Süd bis zum Sonntag

Wochenende des 1. Mai: Staus rund um den Brenner erwartet

Donnerstag, 30. April 2026 | 17:12 Uhr
ADAC warnt vor Stau zu Pfingsten
Reuters
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Von: luk

Bozen – Rund um den Tag der Arbeit am 1. Mai steht Südtirol ein stark frequentiertes Reisewochenende bevor. Da der Feiertag heuer auf einen Freitag fällt, nutzen viele die Gelegenheit für einen Kurzurlaub – entsprechend hoch dürfte das Verkehrsaufkommen auf den wichtigsten Routen ausfallen.

Bereits am Donnerstag ging die Autobahngesellschaft Brennerautobahn von deutlich mehr Verkehr aus. Vor allem Urlauber aus Deutschland sind unterwegs in Richtung Süden, zusätzlich bleibt auch der Schwerverkehr hoch. Besonders betroffen sind die Nord- und Südspur der Brennerautobahn, vor allem am Nachmittag und in den Abendstunden.

Zum Nadelöhr dürfte erneut der Bereich rund um die Luegbrücke kurz vor dem Brennerpass werden, wo Bauarbeiten den Verkehr einschränken.

Auch auf Südtirols wichtigsten Durchzugsrouten sowie in beliebten Südtiroler Ferienregionen ist mit stellenweise zähfließenden Verkehr zu rechnen.

Am Freitag selbst dürfte sich die Situation weiter zuspitzen: Zwischen den frühen Morgenstunden und Mittag wird vor allem in Richtung Brenner sowie Richtung Süden dichter Verkehr erwartet. Auch am Samstag bleibt die Lage angespannt.

Der Höhepunkt wird schließlich am Sonntag erwartet, wenn zahlreiche Kurzurlauber wieder ihre Heimreise antreten. Dann ist auf beiden Fahrtrichtungen entlang der Brennerachse mit Staus und längeren Verzögerungen zu rechnen.

Bezirk: Bozen, Wipptal

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