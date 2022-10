Wohnungsbrand in Bozen: Kindergarten musste evakuiert werden

#EINSATZINFO: 12.10.22 – 11:27 – Brand in einem Wohngebäude in der Pfarrhofstraße in Bozen. Die Berufsfeuerwehr Bozen und die FF St. Jakob/Grutzen stehen derzeit im Einsatz um das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen 🎥Privat #Infointervento: 12.10.22 – 11:27 – Incendio in un edificio in via maso della pieve a Bolzano. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco per domare le fiamme. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo l'incendio.

