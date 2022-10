Wolf läuft durch St. Ulrich

St. Ulrich – In St. Ulrich in Gröden sorgte ein Wolf am Mittwochvormittag für Wirbel. Das Wildtier lief kurz vor Schulbeginn über die Straße durch bewohntes Gebiet.

Passanten filmten das Raubtier als es die Johann-Baptist-Purger Straße überquerte. Dabei war ihnen wohl nicht ganz klar, dass sie es mit einem Wolf zu tun hatten.

Die Aufregung im Dorf war nach dem Vorfall jedenfalls entsprechend groß.

🌄 Morgens halb zehn in Südtirol.🐺 Wolf läuft interessiert durch St.Ulrich.Wann reagiert die Südtiroler Landesregierung? Gehört das zu ihrer Landwirtschaftsstrategie oder ist das schon Teil des #Bettenstopps? Posted by Andreas Leiter Reber on Wednesday, October 19, 2022

Andreas Leiter Reber von den Freiheitlichen schreibt auf Facebook: „Wann reagiert die Südtiroler Landesregierung? Gehört das zu ihrer Landwirtschaftsstrategie oder ist das schon Teil des Bettenstopps?“