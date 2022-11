Wolfsvideo auf der Seiser Alm lässt Wogen hochgehen

Seiser Alm – Mitten über das Schneefeld spaziert am helllichten Tag ein Wolf. Das ist nicht irgendwo in Osteuropa passiert, sondern bei uns – auf der Seiser Alm in Südtirol. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, sorgt derzeit für heftige Diskussionen.

Auch der freiheitliche Landtagsabgeordnete Andreas Leiter-Reber hat das Video geteilt.

Die Seiser Alm ist immer so überlaufen… Posted by Andreas Leiter Reber on Saturday, November 5, 2022

Für Aufregung sorgt der Umstand, dass vor dem Feld ein Hof steht, und auch ein Spielplatz soll sich gleich in der Nähe befinden.

Wie man auf dem Video sieht, hetzt der Bauer seinen Hund auf den Wolf, dann ergreift das Raubtier die Flucht. Die Befürchtung steigt, dass Wölfe in Südtirol ihre natürliche Scheu vor dem Menschen langsam verlieren könnten.

Der neue Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, der am Samstag zu Besuch in Südtirol war, hat in Aussicht gestellt, dass Problemwölfe bald zum Abschuss freigegeben werden könnten. Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler rechnet damit, dass im Frühjahr möglicherweise grünes Licht aus Rom kommt.