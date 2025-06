Wolkenstein: Stadelbrand löst Großeinsatz aus

Von: ka

Wolkenstein – Am Montagabend wurden kurz vor 21.30 Uhr mehrere Freiwillige Feuerwehren der Umgebung zu einem Großeinsatz in Wolkenstein alarmiert. In der Ruaciastraße war ein Stadel in Brand geraten.

Seit eineinhalb Stunden sind zahlreiche Wehrleute mit schwerem Gerät im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Wolkenstein sind auch die Freiwilligen Feuerwehren von St. Christina, Runggaditsch und St. Ulrich im Einsatz. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.