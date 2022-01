Wolkenstein: Stirnlampe löst Wohnungsbrand aus

Wolkenstein – In einer Wohnung in Wolkenstein in Gröden ist durch den Akkubrand einer Stirnlampe ein Feuer ausgebrochen.

Glücklicherweise ging der Vorfall relativ glimpflich aus, wie die Feuerwehr berichtet.

Niemand wurde durch den Brand und die Rauchentwicklung verletzt und auch der Sachschaden konnte durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Wolkenstein in Grenzen gehalten werden.

Im Einsatz waren auch das Rote Kreuz und die Carabinieri.