Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wolkensteinstraße in Meran: Verengung der Fahrbahn
Nur Fahrzeuge unter sechs Meter und 3,5 Tonnen

Wolkensteinstraße in Meran: Verengung der Fahrbahn

Freitag, 29. August 2025 | 10:05 Uhr
Auf Baustellen herrscht im Umgang mit dem Coronavirus Unsicherheit
APA/HERBERT P. OCZERET
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Aufgrund von Arbeiten an den Stromleitungen wird von Montag bis Freitag eine Fahrspur der Wolkensteinstraße (gleich nach der Eisenbahnunterführung) gesperrt. Während dieses Zeitraums gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen und einer Länge von mehr als sechs Metern (einschließlich Linienbusse).  Die Zufahrt für Anwohner ist je nach Baufortschritt und während der Arbeitszeiten gestattet – bei Bedarf durch Verkehrsposten geregelt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Kommentare
100
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Kommentare
49
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Kommentare
36
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Kommentare
29
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Touristen blockieren Verkehr auf Dolomiten-Straße – aus gutem Grund
Kommentare
23
Touristen blockieren Verkehr auf Dolomiten-Straße – aus gutem Grund
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 