Wolkensteinstraße in Meran: Verengung der Fahrbahn

Von: Ivd

Meran – Aufgrund von Arbeiten an den Stromleitungen wird von Montag bis Freitag eine Fahrspur der Wolkensteinstraße (gleich nach der Eisenbahnunterführung) gesperrt. Während dieses Zeitraums gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen und einer Länge von mehr als sechs Metern (einschließlich Linienbusse). Die Zufahrt für Anwohner ist je nach Baufortschritt und während der Arbeitszeiten gestattet – bei Bedarf durch Verkehrsposten geregelt.