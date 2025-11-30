Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zahl der Toten nach Großbrand in Hongkong stieg auf 146
Zahl der Toten nach Großbrand in Hongkong stieg auf 146

Sonntag, 30. November 2025 | 12:46 Uhr
APA/APA/AFP/YAN ZHAO
Von: APA/dpa

Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 146 gestiegen. Zudem gelten nach wie vor mehr als 40 Menschen als vermisst, teilte die Polizei in einer im öffentlich-rechtlichen Rundfunksender RTHK ausgestrahlten Pressekonferenz mit. Insofern könne man nicht ausschließen, dass die Todeszahl noch weiter steigt, hieß es weiter. 79 Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Die Einsatzkräfte haben mittlerweile vier der sieben abgebrannten Wohntürme durchsucht. Dabei erschweren vor allem die schlechten Sichtverhältnisse die Arbeit, teilte die Polizei mit. Die Wohnungen seien aufgrund der Verwüstungen durch die Flammen extrem dunkel. Die Durchsuchung der verbliebenen Wohntürme könne potenziell noch mehrere Wochen andauern.

