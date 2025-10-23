Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zehnjährige stürzt in Tirol sechs Meter in Gletscherspalte
Notarzthubschrauber im Einsatz

Zehnjährige stürzt in Tirol sechs Meter in Gletscherspalte

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 08:15 Uhr
Am Hintertuxer Gletscher ereignete sich der tödliche Unfall.
APA/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL - archiv
Schriftgröße

Von: apa

Eine zehnjährige Nachwuchs-Skirennläuferin aus Serbien ist Mittwochvormittag am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) sechs Meter in eine Gletscherspalte gestürzt und an einem Felsen zu liegen gekommen. Das Mädchen wurde schließlich von Rettungskräften lokalisiert und geborgen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Zehnjährige wurde offenbar nicht schwerer verletzt, sie klagte aber über Handschmerzen.

Sie wurde zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Das Mädchen, Mitglied einer serbischen Trainingsgruppe, hatte laut Exekutive die Anweisungen des 40-jährigen Trainers missachtet und war auf der Anfahrt zur Trainingsstrecke im Bereich einer roten Piste in den ungesicherten Skiraum auf rund 3.100 Metern Seehöhe gefahren. Daraufhin kam es zu dem Sturz in die Gletscherspalte.

Die Bergung verlief aufwendig. Im Einsatz standen neben der Besatzung des Notarzthubschraubers auch die Bergrettung Tux mit zehn Mann, ein Polizeihubschrauber und ein Alpinpolizist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
54
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
35
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
30
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
29
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 