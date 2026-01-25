Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zehnjährige stürzt mit dem Schlitten
Rodelunfall im Burggrafenamt

Zehnjährige stürzt mit dem Schlitten

Sonntag, 25. Januar 2026 | 09:40 Uhr
Die meisten Alpintoten gibt es in den Sommermonaten rettung pelikan hubschrauber helikopter
APA/EXPA/ JOHANN GRODER - Symbolbild
Von: mk

Hafling/Meran – Zu einem Rodelunfall ist es am Samstag auf der Rodelbahn auf Meran 2000 gekommen. Ein zehnjähriges Mädchen wurde dabei verletzt und musste ins Meraner Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfall soll sich gegen 14.00 Uhr zugetragen haben, wie die Zeitung Alto Adige berichtet. Das Mädchen war gemeinsam mit seiner Familie unterwegs, die in Dubai ansässig ist. Offenbar hat die Zehnjährige die Kontrolle über ihren Schlitten verloren und geriet außerhalb der Rodelbahn.

Bei dem Sturz soll sie sich ein Schädeltrauma zugezogen haben. Die Verletzungen werden jedoch nicht als lebensbedrohlich eingestuft.

Im Einsatz standen die Meraner Bergrettung und der Notarzthubschrauber Pelikan 1. Erst am Freitag ist in der Umgebung der 29-jährige Walter Pfeifer bei Eisklettern tödlich verunglückt.

Bezirk: Burggrafenamt

