Zeichen der Solidarität für den Fischlhof in Prags

Prags – Am Ostermontag hat ein Großbrand am Fischlhof in Prags das Futterhaus zerstört. Am Wohnhaus entstand ein beträchtlicher Sachschaden – auch durch das Löschwasser.

Nun wurde ein Spendenaufruf ins Leben gerufen. Damit soll der betroffenen Familie der Wiederaufbau des Gebäudes ermöglicht werden.

Die Gemeindeverwaltung von Prags und die Bauernbund-Ortsgruppe von Prags rufen zu einer raschen und unkomplizierten Hilfe auf. Die Familie Golser bedankt sich hingegen bei allen Einsatzkräften. Manfred Golser ist selbst langjähriger Feuerwehrmann, seine Frau war ehrenamtlich viele Jahre für die Notfallseelsorge tätig.

Spenden können über die Spendenkonten des „Bäuerlichen Notstandsfonds EO“ unter dem Kennwort „Fischlhof -Prags“ eingezahlt werden.

Raiffeisen Landesbank IBAN IT30 D 03493 11600 000300011231

Südtiroler Sparkasse IBAN IT67 D 06045 11600 000000034500

Südtiroler Volksbank IBAN IT15 U 05856 11601 050570004004

Jeder gespendete Euro kommt gänzlich der Familie vom Fischlhof zugute.

Der „Bäuerliche Notstandsfonds – Menschen helfen“ weist darauf hin, dass Spenden von Privatpersonen und von Betrieben in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden können.