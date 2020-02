Zivilschutzstatus wegen Starkwindes auf Aufmerksamkeit erhöht

Bozen – Bei der Sitzung der Bewertungsgruppe im Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz wurde heute Mittag beschlossen, landesweit den Zivilschutzstatus Alfa (Aufmerksamkeit) auszurufen. Grund dafür, erklärt der geschäftsführende Amtsdirektor Willigis Gallmetzer, ist der zu erwartende Starkwind am morgigen Dienstag und übermorgigen Mittwoch, der mit einer kräftigen Nord-West-Strömung Südtirol erreichen wird.

In den Bergen kann der Wind Orkanstärke erreichen, im Tal sind Windstärken zwischen 70 und 90 Stundenkilometer möglich. In ganz Südtirol gilt somit mäßiges Gefahrenpotential durch Starkwind. Niedriges Gefahrenpotential herrscht für Lawinen in den nördlichen Landesteilen. Das bedeutet, dass Schäden durch Starkwind, Schneeverfrachtungen und vom Wind verursachte kleinere Lawinen auftreten können.

Aufmerksamkeitsstufe Alfa

Die Aufmerksamkeitsstufe Alfa drückt aus, dass ein aus Sicht des Zivilschutzes relevantes Ereignis bevorsteht, das eine eingehende Beobachtung erfordert. Alle Beteiligten werden vorgewarnt und können die notwendigen Vorkehrungen treffen. Auch die Bevölkerung wird hiermit über das bevorstehende Ereignis informiert.

Informationen zur Wetterlage auf wetter.provinz.bz.it, zum Zivilschutzstatus auf www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz und zur Verkehrssituation auf der Seite der Landesverkehrsmeldezentrale.