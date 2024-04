Zufallsfund von aufgelassener Cannabis-Aufzucht in Wien

Wegen nicht bezahlter Miete ist eine große Cannabis-Plantage in Wien-Alsergrund durch Zufall aufgeflogen. Mit einem richterlich genehmigten Bescheid zur Wohnungsräumung schritt ein Gerichtsvollzieher am vergangenen Freitag zur Tat und öffnete die Wohnung. Dort befand sich nach Angaben der Polizei am Sonntag eine professionell aufgebaute Cannabis-Aufzucht, die sich über die gesamte Grundfläche erstreckte. Die Liegenschaft dürfte aber schon länger verlassen gewesen sein.

Alle 1.041 Pflanzen in der Liechtensteinstraße waren bereits vertrocknet und somit für den Verkauf oder den Konsum unbrauchbar. Durch die bisher unbekannten Täter wurde auch der Stromzähler der Wohnung überbrückt und provisorische Stromleitungen in der Wohnung zum Betrieb der Aufzucht verlegt. Die alarmierten Beamten des Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, nahmen die Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz und wegen Entziehung von Energie gegen eine unbekannte Täterschaft auf.