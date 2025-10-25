Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht

Von: mk

Niederdorf – Wie die Carabinieri der Station Niederdorf mitteilen, wurden zwei Männer angezeigt, weil sie einen Zugführer der SAD in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Bruneck und Innichen bedroht und beleidigt hatten.

Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen. Die Carabinieri reagierten unverzüglich und griffen am Bahnhof in Niederdorf ein. Dort identifizierten sie die beiden Männer und begannen mit der Einvernahme von Zeugen für die weiteren Ermittlungen.

Weil die Carabinieri rasch eingeschritten sind, konnte der reguläre Zugverkehr ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Die beiden in Südtirol wohnhaften Männer wurden angezeigt. Ihnen droht nun ein Verfahren wegen Bedrohung und Beamtenbeleidigung.

Der Vorfall hat sowohl Bahnmitarbeiter als auch Pendler verstört und für Beunruhigung gesorgt.