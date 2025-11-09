Zuschauer verletzen Krampus

Von: apa

Während eines Krampuslaufs in Kärnten ist am Samstagabend ein Teilnehmer verletzt worden. Eine Zuschauerin hat bei dem Perchtenlauf in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) einen Krampus bei den Hörnern der Maske gepackt und kräftig daran gezogen. Daraufhin musste der 20-jährige Maskenträger mit Verletzungen unbestimmten Grades im Nacken- und Schulterbereich ins UKH Klagenfurt gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bei dem Krampuslauf in Keutschach waren die teilnehmenden Krampusgruppen laut Polizei durch ein Absperrgitter von den Zusehern getrennt. Im Verlauf der Veranstaltung näherte sich eine Perchte den Zusehern und wollte diese mit ruckartigen Bewegungen in ihre Richtung erschrecken und beugte sich auch über das Absperrgitter. Daraufhin packte die 62-Jährige den Krampus an den Hörnern. Im Anschluss klagte der junge Mann über Schmerzen im Nacken und Schulter und wandte sich an den Sanitäter. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht.