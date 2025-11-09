Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zuschauer verletzen Krampus
Eine Zuseherin packte den Mann an den Hörnern

Zuschauer verletzen Krampus

Sonntag, 09. November 2025 | 11:45 Uhr
Eine Zuseherin packte den Mann an den Hörnern Krampus
APA/APA/THEMENBILD/FRANZ NEUMAYR
Schriftgröße

Von: apa

Während eines Krampuslaufs in Kärnten ist am Samstagabend ein Teilnehmer verletzt worden. Eine Zuschauerin hat bei dem Perchtenlauf in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) einen Krampus bei den Hörnern der Maske gepackt und kräftig daran gezogen. Daraufhin musste der 20-jährige Maskenträger mit Verletzungen unbestimmten Grades im Nacken- und Schulterbereich ins UKH Klagenfurt gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bei dem Krampuslauf in Keutschach waren die teilnehmenden Krampusgruppen laut Polizei durch ein Absperrgitter von den Zusehern getrennt. Im Verlauf der Veranstaltung näherte sich eine Perchte den Zusehern und wollte diese mit ruckartigen Bewegungen in ihre Richtung erschrecken und beugte sich auch über das Absperrgitter. Daraufhin packte die 62-Jährige den Krampus an den Hörnern. Im Anschluss klagte der junge Mann über Schmerzen im Nacken und Schulter und wandte sich an den Sanitäter. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
78
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
50
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
49
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
33
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Kommentare
31
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 