Zwei Frauen bei Unfall in Waidbruck verletzt

Von: mk

Waidbruck – In Waidbruck hat sich am Donnerstagabend auf der Brennerstaatsstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der zwei Verletzte gefordert hat.

Ersten Informationen zufolge kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Zwei Frauen mussten jeweils mit leichten Verletzungen vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Waidbruck. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.