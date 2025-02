Zwei Fußgänger in Tirol von Zug erfasst und getötet

Von: apa

Ein tragisches Zugsunglück hat sich Dienstagnachmittag im Tiroler Zillertal ereignet: Zwei Passanten sind in Kaltenbach von einem Zug erfasst und getötet worden. Der 60-jährige Mann und die 59-jährige Frau wollten auf der Zillertaler Dörferstraße den Fußgängerübergang der Zillertalbahn überqueren, als es zur Kollision mit einem Zug kam. Dadurch wurden der Mann und die Frau in die angrenzende Böschung geschleudert. Laut Polizei starben sie noch an der Unfallstelle.

Das einheimische Ehepaar wollte eine Gefriertruhe über die Gleise tragen, sagte ein Polizeisprecher Mittwochfrüh zur APA. In der Nähe der Trasse der Zillertalbahn befindet sich ein Recyclinghof. Wie es zu dem Unfall mit dem taleinwärts fahrenden Zug gekommen war werde noch ermittelt. Der Fußgängerübergang der eingleisigen Zillertalbahn ist durch keinen Schranken, sondern nur durch Andreaskreuze gesichert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt.