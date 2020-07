Zwei Kilo Marihuana im Rucksack – Cannabisplantage in Eppan

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen Drogenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden über zwei Kilogramm Marihuana gefunden, zwei Personen verhaftet und eine weitere angezeigt. Eine vierte Person wurde in Eppan angezeigt. Sie hatte Cannabispflanzen angebaut. Ihnen wird Drogenbesitz und in einem Fall Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

Die Kontrollen der Ordnungshüter fanden in der Zone rund um den Bozner Bahnhof statt. Dieser habe sich als Hotspot entwickelt. Viele Dealer seien nur mit geringen Mengen unterwegs, da sie genau wüssten, dass sie dafür nicht ins Gefängnis gehen, so die Carabinieri.

Dennoch wird der Kontrolldruck aufrechterhalten. Jüngst waren die Exekutivbeamten samt Drogenspürhund vor Ort und näherten sich einem Migranten, der sich gerade mit einer weiteren Person stritt. Die Kontrolle missfiel dem sichtlich angeheiterten Mann aber nicht: Er wehrte sich, bedrohte die Beamten und versuchte auch, sie schlagen. Schließlich überwältigten die Carabinieri den Mann und setzten ihn mit Pfefferspray außer Gefecht. Auf der Kaserne erfolgte die Identifizierung. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 23-jährigen Gambier, der bereits polizeibekannt ist und sich illegal in Italien aufhält. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verhaftet.

Die Kontrollen gingen weiter und bei einer 24-jährigen Frau aus Gambia, die gerade mit dem Zug in Bozen angekommen war, fanden die Beamten zwei Kilogramm Marihuana im Rucksack. Die junge Frau wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht verhaftet.

Im Bahnhofspark hat hingegen ein Drogenspürhund bei einem Mann Drogen erschnüffelt. Insgesamt wurden bei dem 19-jährigen Gambier 14 Gramm Marihuana sowie Bargeld sichergestellt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Cannabisplantage bei 66-jährigen in Eppan

Ebenfalls eine Anzeige erhalten hat ein 66-jähriger Mann aus Eppan. Auf seinem Grund wurden sieben Cannabispflanzen entdeckt. Außerdem hatte er ein Gramm Marihuana konsumfertig in seinem Besitz. Die Rauschmittel wurden beschlagnahmt und sollen nun im Carabinier-Labor in Leifers untersucht werden.